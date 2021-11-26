Сад Дружбы на Литейном проспекте обновили

В Саду Дружбы на Литейном закончено благоустройство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Саду Дружбы на Литейном проспекте Санкт-Петербурга завершилось благоустройство. Теперь в сквере есть не только скамейки для отдыха, но и новая детская площадка. Об этом 26 ноября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

- В ходе благоустройства было заменено оборудование, включая детскую площадку, - пояснили в администрации района. - в саду теперь ест новая удобная уличная мебель и декинг - это плиточные модули с деревянной поверхностью.

Также в сквере обновлены газоны и цветники. Кроме того, в Саду появился свой "фонтан цветов". Это композиция, высаженная из многолетних растений.

В общей сложности работа прошла на трех тысячах квадратных метров. Благоустройство проходило в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".