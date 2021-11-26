Похолодание начнется в Петербурге с субботы

Небольшой снег и морозец обещают в Петербурге на выходных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Плюсовая погода сменится в Петербурге небольшими заморозками. Вместо дождя пойдет небольшой снег а дороги покроет корка гололеда. Об изменении погоды в Северной столице «Комсомольской правде» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- В пятницу у нас еще временами снег и мокрый снег, облачная погода. Днем будет 0...+2, к вечеру похолодает до -2 градусов. В субботу падение температуры продолжится. Ночью будет до -6 градусов, днем до -3. Но осадков будет немного. Ветер сменится на северо-восточный, атмосферное давление пойдет вверх, - отметил специалист.

Примерно такой же прогноз метеорологи дают и на предстоящее воскресенье. Сильных осадков в выходные они не обещают, но небольшой снег все же выпадет.

На следующей неделе подморозит еще сильнее. Понедельник температура упадет до -8 градусов, что при ветре и высокой влажности будет ощущаться как все -15.