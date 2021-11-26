На украшение катка на Рождественской ярмарке в Петербурге потратят 2,3 млн рублей

На каток на Рождественской ярмарке в Петербурге потратят 2,3 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подготовка к Новому году в Санкт-Петербурге продолжается. В этом году Рождественская ярмарка расширится, на Кленовой улице даже появится каток. Как стало известно 26 ноября 2021 года на декоративные ограждения и световое оформления катка будет потрачено более 2,3 миллионов рублей.

На портале госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика, который изготовит и установит ограждение для праздничного катка.

- В темное время суток декоративные ограждение катка должно подсвечиваться линейными светодиодными светильниками, иметь ворота, а также обеспечивать необходимую прочность, - говорится в документации к заявке.

Также исполнитель должен будет сделать и декоративное ограждение для технической зоны.

Сама же ярмарка начнет работать уже 18 декабря, поэтому подрядчик должен успеть в срок.