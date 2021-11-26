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Общество26 ноября 2021 12:06

Станцию метро «Технологический институт-1» откроют после реконструкции к концу 2021 года

Новый подрядчик, по заверениям Смольного, неукоснительно соблюдает сроки работ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На станции "Технологический институт-1" заменили эскалаторы и завершают реконструкцию.

На станции "Технологический институт-1" заменили эскалаторы и завершают реконструкцию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Технологический институт-1» будет открыта после реконструкции к концу 2021 года, а если быть точнее - под самый Новый год. Об этом заявили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- На данный момент основные работы завершаются, выполнено около 90% объема. Полностью смонтированы все эскалаторы, осталось проложить часть электрокабелей и провести пусконаладочные работы, - отмечает пресс-служба комитета.

Вместо трех старых эскалаторов на станции смонтируют четыре новых механизма. Также завершается реставрация наземного вестибюля.

Напомним, что изначально работы вело СМУ-9 «Метростроя», но из-за банкротства последнего подряд пришлось передать другой компании, а сроки были сдвинуты с сентября на декабрь 2021 года. Сейчас они выдерживаются.