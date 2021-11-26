Участок Шлиссельбургского тракта в Усть-Ижоре признан памятником

Часть Шлиссельбургского тракта признали памятником. Фото: КГИОП

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) подписал распоряжение о присвоении статуса охраняемой территории участку старого Шлиссельбургского тракта в Усть-Ижоре.

- Достопримечательное место «Участок Шлиссельбургского тракта с лицевой фоновой застройкой» (поселок Усть-Ижора, в границах между домами 169 и 251 по Шлиссельбургскому шоссе включено в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения, - сообщает пресс-служба комитета.

По словам экспертов, историческая застройка и мощеная булыжником дорога являются ценными для истории не как отдельные объекты, а в целом.

Справка «КП»:

Строительство тракта, на тот момент почтовой дороги до Шлиссельбурга началось 26 июня 1727 по указу императора Петра II. Тракт начинался от Александро-Невской лавры и шел вдоль Невы. По этому же пути можно было добраться до Архангельска. Булыжная мостовая, существовавшая в поселке Усть-Ижора до строительства тракта, вошла в его состав.