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Общество26 ноября 2021 12:49

Обсерваторию при Горном университете Петербурга готовят к реставрации

Подрядчику предстоит разработать проект ремонта здания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Обсерваторию при Горном университете Петербурга собираются реставрировать

Обсерваторию при Горном университете Петербурга собираются реставрировать

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются реставрировать здание главной геофизической обсерватории при Горном институте, которая располагается на 23-линии Васильевского острова. Заказчиком выступает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 25 ноября 2021 года управление разместило заявку на поиск подрядчика, который разработает проект ремонта и реставрации.

- Требуется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания. Для этого необходимо произвести детальный обмер элементов фасадов, окон, дверей, - говорится в документации.

Кроме того, возможно потребуется замена старой кирпичной кладки на новую. Важно, что здание является памятником культурного наследия Петербурга, поэтому проект необходимо согласовать с КГИОП.

На работы по разработке проекта выделено 2,5 миллиона рублей.