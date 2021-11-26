Обсерваторию при Горном университете Петербурга готовят к реставрации

Обсерваторию при Горном университете Петербурга собираются реставрировать Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются реставрировать здание главной геофизической обсерватории при Горном институте, которая располагается на 23-линии Васильевского острова. Заказчиком выступает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 25 ноября 2021 года управление разместило заявку на поиск подрядчика, который разработает проект ремонта и реставрации.

- Требуется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания. Для этого необходимо произвести детальный обмер элементов фасадов, окон, дверей, - говорится в документации.

Кроме того, возможно потребуется замена старой кирпичной кладки на новую. Важно, что здание является памятником культурного наследия Петербурга, поэтому проект необходимо согласовать с КГИОП.

На работы по разработке проекта выделено 2,5 миллиона рублей.