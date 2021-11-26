Рестораторы Петербурга отреагировали на отсрочку введения QR-кодов

Рестораторы надеются заработать на отсрочке введения Смольным QR-кодов Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга решили перенести сроки введения QR-кодов для посетителей баров, кафе и ресторанов с 1 на 27 декабря 2021 года. На это положительно отреагировали рестораторы города. Они рассчитывают, что к концу декабря, когда начнутся предпраздничные дни, смогут сохранить клиентов и выручку. Об этом пишут "Невские новости".

- Наши возгласы услышали. Новость хорошая, и месяц как раз наиболее востребованный, - рассказал изданию президент федерации ресторанов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар.

Он пояснил, что как раз после 25 декабря поток клиентов спадает, так как многие начинают разъезжаться на каникулы. Кроме того, у людей будет время для того, чтобы привиться и получить QR-коды.

По мнению собеседника, мотивировать городские власти на оперативное принятие решения помогли многочисленные обращения.