Петербургская компания BIOCAD получила патент на новую вакцину от коронавируса

Когда новая вакцина появится в обороте, пока не известно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская компания BIOCAD успешно прошла патентную регистрацию своей новой разработки: уникальной вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее объявление в пятницу, 26 ноября, появилось на сайте Роспатента.

- Данная вакцина является векторной, она базируется на основе аденовируса пятого типа, - отмечается в описании патента. – После введения вакцины иммунная система человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. Помимо этого, данная вакцина может применяться для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, в чем заключается уникальность разработки BIOCAD. «Естественный» вирусный вектор (то, что доставляет фрагмент генмоа SARS-CoV-2 в человеческий организм) в нем заменен на искусственный, созданный в лаборатории. За счет этого вакцина, по задумке разработчиков, либо вообще не должна вызывать побочных эффектов, либо вызывать, но в очень слабой форме.