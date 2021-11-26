Стала известна судьба спасенных 15-ти кошек на пожаре в Петербурге

Полтора десятка кошек вытащили из горящей студии на проспекте Ветеранов. Фото: instagram.com/solnechnyigorod_life

Хозяйка спасенных на пожаре в Петербурге кошек не оставила в беде животных. Пенсионерка, чья квартира пострадала в огне в доме на проспекте Ветеранов 171/4, забрала их с собой. Как рассказал «Комсомолке» сотрудник ЖК «Солнечный город», женщину приютили родственники.

- В этой квартире жила пенсионерка. Жильцы на нее часто жаловались, потому что она приютила двадцать кошек, в подъезде стоял запах, грязь и был шум мяуканья. После пожара думали, что она их бросит, но она их всех забрала с собой. Соседи уже хотели раздавать котов в добрые руки, - отметил собеседник.

Напомним, пожар в многоэтажке на проспекте Ветеранов случился 24 ноября в квартире-студии. Обгорели личные вещи, мебель, сама хозяйка не пострадала. Что не скажешь о ее питомцах. Из двадцати кошек удалось спасти только 15.