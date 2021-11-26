Движение по «зеленой волне» протестировали на Суворовском проспекте Петербурга

На Суворовском проспекте троллейбусы пустили по "зеленой волне". Фото: Олег ЗОЛОТО

Тестовое движение по «зеленой волне» запустили на Суворовском проспекте. Ее испытателями оказались троллейбусы маршрута№5, на которые смонтировали передающие датчики. А принимающие устройства ранее установили на каждом из светофоров. При подъезде к нему, свет для общественного транспорта переключается на зеленый, останавливая поперечный поток.

- Светофор регулирует и потоки пешеходов. Это сократит количество остановок для общественного транспорта и увеличит его скорость, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Отметим, что программа «зеленая волна» реализуется в рамках проекта «Обеспечение приоритетного движения общественному транспорту в Санкт-Петербурге». Пока что движение по волне тестовое, но в будущем на него переведут не только Суворовский проспект но и другие магистрали города.