Станцию метро «Кудрово» оценили в 57 млрд рублей

На строительство метров Кудрово надо 57 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Долгожданную станцию метро «Кудрово» могут начать строить уже в ближайшее время. Но когда именно - решают власти Петербурга, в руках которых находится метрополитен. Само же строительство обойдется примерно в 57 миллиардов рублей.

- Исполняя задачу, поставленную президентом России, работаем над строительством метро в Кудрово. Примерная стоимость контракта - 57 млрд рублей, - приводит слова замглавы правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина ТАСС.

По его словам, соглашение о строительстве станции «Кудрово» было достигнуто городом и областью еще в 2013 году. Область проект планировки по своей территории сделала, сейчас это делает Петербург.

Кроме того, выделена земля под вестибюль и заказан проект строительства линии от «Дыбенко» до «Кудрово».

Согласно поручению Владимира Путина, открыть новую станцию должны до 2026 года.