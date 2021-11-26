Волонтеры собрали 90 тысяч рублей на лечение бездомной собаки, попавшей в ДТП в Ленобласти

Кира чудом выжила в страшной аварии.

Собаку Киру, которая чудом выжила в страшной аварии, случившейся 8 ноября на трассе «Кола» в Ленобласти, наконец выписали из ветклиники. Ее и еще четырех дворняг везли в фургоне в приют в Мурманской области. За рулем находилась хозяйка учреждения - пенсионерка Лариса Виноградова. За жизнь женщины продолжают бороться медики. Две собаки погибли, а перепуганная израненная Кира убежала в лес.

- Поиски продолжались 13 дней. Собаку спасли чудом. Благодаря неравнодушным людям мы собрали 90 тысяч рублей на операцию и последующее лечение. Мы только что забрали Киру себе, - поделилась Ольга, представитель приюта «Васильки» в Лодейном поле.

Еще одну собаку и щенка, которые не так сильно пострадали в аварии, тоже удалось пристроить. Кире же требуется длительное восстановление. Ветеринары установили на лапу собаке аппарат Елизарова.