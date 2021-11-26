Пробки в девять баллов сковали дороги Петербурга вечером пятницы

Петербург встал в пробках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер пятницы петербургские водители проводят в пробках. Если верить показаниям сервиса Яндекс.Карты, то затруднения на дорогах достигают девяти баллов из десяти. Город «покраснел» почти полностью, а хуже всего ситуация в центре и на Ивановской улице. Стоит и КАД.

- На съезде с внешней стороны КАДа на Октябрьскую набережную прилег грузовик. Доставали краном. Пробка от Московского шоссе. Внутренняя сторона стоит от «Ленты» в Кудрово до Вантового моста, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме того, в пробке стоит Московский проспект от метро «Фрунзенская» до «Московских ворот». Витебский от Люботинского до Благодатной. Сама Благодатная к перекрестку.

Обводный канал замер по всем сторонам от Московского проспекта до Лиговского. Невский проспект, набережная Фонтанки и подъезды к мосту Александра Невского забиты машинами напрочь. Дворцовая набережная и Садовая улица - также.

Список пробок почти бесконечный. Сейчас по городу быстрее всего ехать на метро.