Зимняя погода задержится в Петербурге на первые 10 дней декабря

Зима придет в Петербург в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти настоящая зимняя погода с морозом и снегом, правда, его будет немного, установится в Петербурге уже в ближайшие выходные. При этом через пару дней все опять не «раскиснет», а похолодание продлится до десятых чисел декабря.

- Уже завтра в Петербург придет зима. Регион окажется в тыловой части циклона, и к берегам Невы будут поступать холодный воздушные массы. Природа расщедрится и на снежный покров высотой 2-7 см, а зимняя погода сохранится как минимум до конца первой декады декабря, - сообщает в соцсетях ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу сильных снегопадов не ожидается, но землю присыпать покров может, а в воскресенье снег усилится. На дорогах скорее всего будет скользко. Давление в выходные будет расти, но все равно останется ниже нормы.