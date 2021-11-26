Новая партия вакцины «Спутник V» пришла в Петербург

Новую партию "Спутника" привезли в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая крупная партия вакцины «Спутник V» пришла в Петербург. 26 ноября препарат доставили на Фармацевтическую базу города, где он будет храниться до момента распределения по пунктам вакцинации, которых в Северной столице более 170.

- На склад ОАО «Фармбаза» поставлена новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») в количестве 108 600 комплектов доз, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Напомним, что недавно в Петербург уже привозили не только «Спутник V», но и «Спутник Лайт», который сейчас используют для ревакцинации или вакцинации переболевших ковидом. Но также в ближайшее время начнут применять для первичных прививок лиц старше 60 лет.

Кроме того, недавно на фармбазу приводили и вовсе редкие «КовиВак» и «ЭпиВакКорону».