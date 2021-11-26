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Общество26 ноября 2021 16:15

В Шушарах построят котельную

Стоимость работ оценили в четверть миллиарда
Никита НЕСТЕРОВ
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Работы обойдутся в 252 миллиона рублей.

Работы обойдутся в 252 миллиона рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 13 декабря ООО «Теплоэнерго» найдет подрядчика, который займется строительством котельной в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценили в 252 миллиона рублей, а дата начала и окончания работ пока не уточняются.

- Срок гарантийных обязательств подрядчика составит пять лет, в эксплуатации объекта 25, - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте государственных закупок.

Также 26 октябре на портале появилась информация о начале второго этапа строительства котельной в Ручьях. На эти работы собираются потратить 675 миллионов рублей.

Предстоящая реконструкция котельной на проспекте Ветеранов обойдется в 117 миллионов.