В Шушарах построят котельную

Работы обойдутся в 252 миллиона рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 13 декабря ООО «Теплоэнерго» найдет подрядчика, который займется строительством котельной в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценили в 252 миллиона рублей, а дата начала и окончания работ пока не уточняются.

- Срок гарантийных обязательств подрядчика составит пять лет, в эксплуатации объекта 25, - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте государственных закупок.

Также 26 октябре на портале появилась информация о начале второго этапа строительства котельной в Ручьях. На эти работы собираются потратить 675 миллионов рублей.

Предстоящая реконструкция котельной на проспекте Ветеранов обойдется в 117 миллионов.