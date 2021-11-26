Жителей Петербурга старше 60 лет будут первично прививать «Спутником Лайт»

Жителей Петербурга в возрасте старше 60 лет будут первично прививать "Спутником Лайт". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что вакцина «Спутник Лайт», которую сейчас используют только при ревакцинации или вакцинации ранее переболевших ковидом горожан, снова будет доступна для первичных прививок. Но только для людей в возрасте старше 60 лет.

- Город получил большую партию однокомпонентного «Спутника Лайт» - 270 тысяч доз. До сих пор она использовалась для ревакцинации, сейчас ее будут активно предлагать для первичной вакцинации петербуржцам старше 60 лет, Минздрав дал на это «добро», - заявил Беглов в эфире телеканала «78».

А вот остальных горожан., которые еще не привились от ковида, призывают вакцинироваться двухкомпонентным «Спутником V», благо его запасов хватает, а 26 ноября в город пришла новая партия из 108 тысяч доз.