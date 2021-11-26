Конференцию ВОЗ проведут в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге

Всемирная организация здравоохранения готовится провести конференцию в 2022 году в Петербурге. Фото: REUTERS

Конференцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут в октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Мероприятие будет называться «Здоровые города». Ученые, ведущие политики и различные эксперты соберутся вместе, чтобы обсудить насущные вопросы по улучшению качества жизни людей, в том числе их здоровья.

- Этот проект предполагает сотрудничество не только в сфере здравоохранения, но в экологии, в развитии физкультуры и спорта, реализации социальной и молодежной политики. Эти задачи полностью отвечают долгосрочным планам развития Северной столицы, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Если эпидситуация позволит, то конференция пройдет очно и в Петербурге будут принимать участников из Европы. К слову, в ВОЗ не исключают, что Северная столица станет координационным центром по сотрудничеству со странами из Центральной Азии.