Врач-инфекционист раскрыл самый опасный период после вакцинации от COVID-19

После вакцинации от коронавируса лучше поберечься в течение двух недель. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самым опасным периодом для вакцинированного от коронавируса являются две недели с момента введения первого компонента. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

- Выраженная защита у человека наблюдается только к сорок второму дню после первой инъекции, - пояснил специалист. – Защитные антитела начинают появляться в среднем через две недели – сначала класса IgM, потом IgG. IgG важнее, потому что они, если говорить по-простому, защищают организм лучше. То есть, на первых порах у вас нет иммунитета. И если вы заболеете, то болезнь будет протекать точно так же, как протекала бы, если бы вы не вакцинировались.

Поэтому, констатирует Алексей Яковлев, первые две недели считаются периодом повышенной опасности. И лучше в это время поберечься – как минимум постараться избегать мест массового скопления людей и вообще пореже с кем-либо контактировать.