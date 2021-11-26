В слюне вакцинированных и невакцинированных петербуржцев нашли одинаковое количество коронавируса

Привитые и непривитые люди имеют одинаковые шансы заразиться COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, и люди, от нее уклонившиеся, имеют одинаковые шансы заразиться и заразить окружающих. Об этом в пятницу, 26 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

- По последним данным – к сожалению – слюна вакцинированных и невакцинированных имеют примерно одно и то же содержание вируса, - объяснил медик. – Это значит, что вакцинированный человек может заражать других. Да, мы говорим о том, что опыт всех стран – и в том числе нашей – показывает, что вакцинированный человек крайне редко попадает в реанимацию. Но это не значит, что он не может заражать окружающих, как мы полагали изначально.

При этом, по словам Алексея Яковлева, болеют вакцинированные и невакцинированные по-разному: у тех, кто прошел курс прививок, многократно повышаются шансы перенесли заболевание бессимптомно или же в легкой форме.