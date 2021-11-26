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Спорт26 ноября 2021 17:19

Вратаря «Зенита» Станислава Крицюка срочно прооперировали

Голкипер получил травму колена в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Голкипера "Зенита" прооперировали.

Голкипера "Зенита" прооперировали.

Фото: ФК "Зенит"

Вратарю «Зенита» Станиславу Крицюку все-таки понадобилась операция после полученной травмы в мачте с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, тогда сине-бело-голубые проиграли в гостях со счетом 2:4. Ранее в пресс-службе петербургской команды дали прогноз, что консервативное лечение займет от двух до трех месяцев. Однако повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось. Потребовалось вмешательство хирургов.

- Ну что ж. Не получилось избежать операции, хотя все долгое время работали над этим. Операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо! Впереди не самая быстрая реабилитация… Но нам не впервой! – цитируют Крицюка в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что пока в воротах сине-бело-голубых стоит Михаил Кержаков.