Кили двух научно-исследовательских судов заложили в Шлиссельбурге

Два научно-исследовательских суда заложили в Шлиссельбурге.

На Невском судостроительном заводе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области 26 ноября приступили к строительству двух научно-исследовательских судов. Длина каждого составит 54 метра, ширина - 13,6, осадка 6, а максимальная скорость 14 узлов. Корабли рассчитаны на экипаж в 26 человек.

Будущие суда получили свои имена в честь профессоров Петра Моисеева и Анатолия Елизарова. Торжественную церемонию посетили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

- Без сомнений, эти суда станут флагманами рыболовецкого флота и научных исследований. Они, насколько мне известно, способны ходить по всему мировому океану, без ограничения их доступа в какие бы то ни было воды, а также соответствуют всем мировым стандартам. И это, конечно, ставит нашу науку на более высокую ступень развития исследовательской деятельности в области мировых водных ресурсов, – отметил Дмитрий Патрушев.

Илья Шестаков в свою очередь заявил, что прямо сейчас в России строится около сотни аналогичных судов. Он отметил, что развитие рыболовства невозможно без научно-исследовательских кораблей, которые занимаются мониторингом экологической обстановки в морях и океанах.