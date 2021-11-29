Штамм коронавируса из Южной Африки может дойти до России и Петербурга

Пока бояться нового штамма не стоит - для того, чтобы оценить его опасность, не хватает научных данных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, зародившийся на юге Африки, вполне может добраться и до России. Но паниковать по этому поводу пока рано. Об этом «КП-Петербург» в пятницу, 26 ноября, рассказал Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

- Дело в том, что количество мутаций вируса в мире громадно, - уточнил специалист. – Конкретно в случае с этим новым штаммом всех беспокоит большое количество мутаций, затронувших его S-белок. Как он поведет себя – никто не знает. Вы должны помнить, что и до этого ВОЗ объявляла ряд штаммов, в отношении которых выражала особую озабоченность. Сейчас эта озабоченность резко выросла. И если этот штамм начнет распространяться – он, несомненно, придет и к нам. Мы не можем отгородиться от всего мира.

Однако, по словам медика, волноваться пока не стоит. Все, что есть в распоряжении ученых на данный момент – лишь гипотезы. Пока что для того, чтобы оценить реальную опасность, которую представляет африканский мутант, не хватает данных – они появятся лишь позже.