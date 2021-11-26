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Общество26 ноября 2021 17:55

«Черная пятница» не вызвала ажиотажа в ТЦ Петербурга

Об этом говорят посетители
Источник:kp.ru
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Многие петербуржцы предпочитают делать покупки, не выходя из дома, чтобы не тратить время на поход по магазинам.

Многие петербуржцы предпочитают делать покупки, не выходя из дома, чтобы не тратить время на поход по магазинам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последняя пятница ноября - традиционный день распродаж по всему миру и Петербург - не исключение. Однако в этом году, вечером 26 ноября, обошлось без традиционного ажиотажа. То ли скидки оказались не так заманчивы, то ли перенос введения QR-кодов повлиял на планы жителей Северной столицы. Но в любом случае в ТЦ не так многолюдно, как хотелось бы продавцам.

- Очень ждала этот день, потому что хотела обновить к зиме гардероб и тут как раз скидки. Выбрала, что хочу купить заранее и специально ждала этого дня. Я думала, что ради обновки придется долго стоять в очереди, что будет вообще не протолкнуться, - рассказала покупательница Полина, которая побывала в нескольких ТЦ Петербурга.

- Большую конкуренцию нам делают онлайн-магазины, у которых сейчас тоже распродажи, - нехотя ответила одна из администраторов крупной сети одежды в "Галерее". - Многие делают покупки там. Несколько лет назад картина была другая...

Девушка отметил, что покупатели в торговых центрах, конечно же есть, но их никак не больше чем в самый обычный вечер пятницы.