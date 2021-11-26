«Черная пятница» не вызвала ажиотажа в ТЦ Петербурга

Многие петербуржцы предпочитают делать покупки, не выходя из дома, чтобы не тратить время на поход по магазинам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последняя пятница ноября - традиционный день распродаж по всему миру и Петербург - не исключение. Однако в этом году, вечером 26 ноября, обошлось без традиционного ажиотажа. То ли скидки оказались не так заманчивы, то ли перенос введения QR-кодов повлиял на планы жителей Северной столицы. Но в любом случае в ТЦ не так многолюдно, как хотелось бы продавцам.

- Очень ждала этот день, потому что хотела обновить к зиме гардероб и тут как раз скидки. Выбрала, что хочу купить заранее и специально ждала этого дня. Я думала, что ради обновки придется долго стоять в очереди, что будет вообще не протолкнуться, - рассказала покупательница Полина, которая побывала в нескольких ТЦ Петербурга.

- Большую конкуренцию нам делают онлайн-магазины, у которых сейчас тоже распродажи, - нехотя ответила одна из администраторов крупной сети одежды в "Галерее". - Многие делают покупки там. Несколько лет назад картина была другая...

Девушка отметил, что покупатели в торговых центрах, конечно же есть, но их никак не больше чем в самый обычный вечер пятницы.