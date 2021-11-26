Беглов почтил память скончавшегося тренера Германа Зонина. Фото: Илья СМИРНОВ

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью легендарного советского тренера Германа Зонина. Напомним, выдающийся футболист, педагог и наставник скончался на 96-м году жизни. «Зенит» к чемпионству СССР Зонин привести не смог, но у него это блестяще удалось с провинциальной «Зарей» в 1972-м году. Кроме того жизнь Германа Семеновича примечательна тем, что его отправили в командировку в Бирму, тренировать сборную страну. В итоге Зонин выиграл с командой «золото» на Азиатских играх.

Вся футбольная Россия скорбит в связи с кончиной тренера. Почтили его память и в Смольном, памятуя о том, что совсем недавно поздравляли Германа Семеновича и его жену с 70-летием со дня свадьбы.

- Он был настоящим патриотом Ленинграда – Петербурга, до конца своих дней поддерживал «Зенит», пользовался большим уважением игроков и болельщиков, - подчеркнул губернатор Северной столицы.