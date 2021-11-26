«Победа» может возобновить международные полеты из Петербурга

"Победа" готовится к возобновлению международных полетов из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиаперевозчик «Победа» может возобновить международные рейсы из Пулково. Как сообщает «РБК-Петербург», для этой цели компания зарегистрировала новую организацию, заручившись помощью оператора наземного обслуживания воздушных судов UTG. До этого момента «Победа» обходилась без «дочек». Пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова объяснила создание новой компании и пожурила Пулково за медлительность.

- Аэропорт неспособен обеспечить столь важный для лоукостера оборот воздушного судна за 25 минут. Собственный хэндлинг в Пулково позволит нам сократить время разворота с 40 до 25 минут и повысить пунктуальность, качество обслуживания клиентов при регистрации и посадке, - отмечает Селиванова.

Точные данные об инвестициях в дочерний проект не раскрываются.

К слову, ранее в Пулково объявили об открытии прямых чартерных рейсов между Петербургом и Египтом.