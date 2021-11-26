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Здоровье26 ноября 2021 19:07

33,5 тысячи жителей Петербурга привились от ковида за четверг, 25 ноября

Первично вакцинировались 20,8 тысячи человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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33 595 жителей Петербурга привились от коронавируса за минувшие сутки.

33 595 жителей Петербурга привились от коронавируса за минувшие сутки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33,5 тысячи жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса за минувший четверг, 25 ноября 2021 года. По информации комитета по здравоохранению Северной столицы, в среду горожане прививались активнее – в тот день всего сделали 35 778 инъекций. Но все равно темпы вакцинации можно назвать высокими.

- За четверг выполнено 33 595 инъекций. Первый компонент вакцины получили 20 842 человек, - сообщают в пресс-службе городского комздрава.

К слову, губернатор Александр Беглов дал прогноз, что Северная столица достигнет показателя коллективного иммунитета уже к 15 января, таковы оптимистичные расчеты властей. В любом случае, Смольный не исключает ужесточение ограничений по ковиду перед Новым годом.