33,5 тысячи жителей Петербурга привились от ковида за четверг, 25 ноября

33 595 жителей Петербурга привились от коронавируса за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33,5 тысячи жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса за минувший четверг, 25 ноября 2021 года. По информации комитета по здравоохранению Северной столицы, в среду горожане прививались активнее – в тот день всего сделали 35 778 инъекций. Но все равно темпы вакцинации можно назвать высокими.

- За четверг выполнено 33 595 инъекций. Первый компонент вакцины получили 20 842 человек, - сообщают в пресс-службе городского комздрава.

К слову, губернатор Александр Беглов дал прогноз, что Северная столица достигнет показателя коллективного иммунитета уже к 15 января, таковы оптимистичные расчеты властей. В любом случае, Смольный не исключает ужесточение ограничений по ковиду перед Новым годом.