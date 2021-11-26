Дезориентированного пожилого дедушку разыскивают в Петербурге

Пожилой дедушка пропал в Петербурге. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге разыскивают дезориентированного 81-летнего мужчину. Дедушка вышел из дома в пятницу, 26 ноября, но так и не вернулся. Родные сообщили о пропаже пенсионера в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт». По информации поисковиков, дедушка может находиться в любом районе города. Волонтерам нужна помощь добровольцев. Родственники беспокоятся за здоровье мужчины, ведь ночью за окном будет крепкий температурный «минус».

Ориентировка на дедушку. Фото: "ЛизаАлерт"

- Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы с проседью, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, серую кофту, черные брюки, черные ботинки, черную шапку и коричневые перчатки, - гласит ориентировка на пенсионера.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анатолия Баракина, просьба срочно сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.