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Общество26 ноября 2021 20:10

ВШЭ выделила 2 млрд рублей на реконструкцию учебного корпуса на Васильевском острове

Средства пойдут и на разработку документации по преображению здания
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургская ВШЭ выделила 2,1 млрд рублей на реконструкцию учебного корпуса на Васильевском острове.

Петербургская ВШЭ выделила 2,1 млрд рублей на реконструкцию учебного корпуса на Васильевском острове.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Высшая школа экономики выделила более 2,1 млрд рублей на реконструкцию учебного корпуса, расположенного на Васильевском острове в Петербурге по адресу 10 линия В.О., д. 3/30. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Средства на преображение здания пойдут частично из федерального бюджета, в виде субсидий. Подрядчику предстоит немало работы – корпус размером в 26,6 тысячи «квадратов». В данный момент в историческом здании не учатся.

- Работы выполняются подрядчиком с даты заключения контракта до 31 октября 2024 включительно, - уточняется в конкурсной документации.

По планам, благоустройство территории реконструированного корпуса будет вестись с 1 мая 2024 года. Предполагается, что с 1 сентября 2024 года в здании смогут учиться. Но до этого момента еще ждать и ждать. Участникам конкурса дают время до 29 ноября 2021 года, чтобы подать заявки.