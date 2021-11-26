Комздрав Петербурга потратит 27 млн рублей на поставку ПЦР-тестов на ВИЧ

Комитет по здравоохранению Петербурга выделил 27 млн рублей на поставку ПЦР-тестов на ВИЧ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Петербурга потратит 27,1 млн рублей на поставку ПЦР-тестов на ВИЧ для нужд городского «Центра СПИД и инфекционных заболеваний». Поставщика набора реагентов уже определили. В конкурсе участвовал всего одна компания, «ТД Технологии», она и победила, не снижая начальную цену контракта. Госзакупку осуществили за счет средств бюджетного медучреждения.

- Необходимо поставить 95 наборов ВИЧ 1 нуклеиновая кислота ИВД с анализом нуклеиновых кислот, по 96 тестов, - сообщается в госзакупке.

Поставить тесты должны до 31 декабря 2021 года, в этот день закончится срок действия контракта.

Ранее «КП-Петербург» поговорила с биологом из СПбГУ, чтобы разобраться, чем коронавирус отличается от ВИЧ, и сможет ли новая инфекция навсегда остаться в теле человека.