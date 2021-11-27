Каршеринг вылетел на тротуар и перевернулся на крышу в результате ДТП в Петербурге

Каршеринг «прилег» на крышу в результате массового ДТП в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Каршеринг перевернулся на крышу в результате ДТП на улице Орджоникидзе в Петербурге. Фотографии с места аварии начали появляться в соцсетях. Судя по снимкам, арендуемый автомобиль вылетел на тротуар, сбил урну и дорожный знак. Чудом машина никого не задела. По словам очевидцев, каршеринг мчался по улице, нарушая ПДД.

Перед "кульбитом" каршеринг зацепил две иномарки, притормозившие на светофоре. Фото: СОЦСЕТИ

- Каршеринг уходил от столкновения с машинами, стоящими на красный сигнал светофора, заехал правым колесом на поребрик, при этом пододвинув «Рендж Ровер» в «Тойоту». Кроме этого каршеринг снес светофор, а сам «прилег» на крышу и на урну, - рассказывает автор снимком с места в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Чудом машина не задела никого из пешеходов. Фото: СОЦСЕТИ

Официальной информации о ДТП от ГИБДД пока не поступало. Неизвестно и о состоянии здоровья пострадавших. Инспекторы проводят проверку по факту происшествия.