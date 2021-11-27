Рекордное число трансплантаций органов сделали за неполный 2021 год в Петербурге

В комздраве раскрыли статистику по трансплантации органов в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге выросло количество трансплантаций донорских органов. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы. За неполный 2021 год в городе 76 раз пересаживали органы пациентам. В 2020 году эта статистика была меньше. Востребованнее всего в городе пересадка почек. Таких операций сделали 40 раз. Кроме этого врачи трансплантировали 18 печеней, 17 сердец и одно легкое.

- Лидерами по числу пересаженных органов стали НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, ФГБУ НМИЦ имени Алмазова Минздрава России, ФБГОУ ВО Первый СПбГМУ имени Павлова и Мариинская больница, - отметили в пресс-службе городского комздрава.

Ранее в комитете раскрыли сведения о темпах вакцинации в Петербурге за последние сутки.