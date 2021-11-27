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Общество26 ноября 2021 22:42

Реконструкция троллейбусной линии на Гражданском проспекте задерживается

Сроки определения подрядчика откладываются из-за жалоб
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге не могут выбрать подрядчика по реконструкции троллейбусной линии на Гражданском проспекте.

В Петербурге не могут выбрать подрядчика по реконструкции троллейбусной линии на Гражданском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге более месяца не могут выбрать подрядчика, который возьмется за реконструкцию троллейбусной линии на Гражданском проспекте. Речь об участке между проспектами Непокоренных и Северного. Определение победителя затянулось из-за жалоб нескольких участников. В итоге УФАС выявила прорехи в госзакупке и постановила заново открыть подачу заявок на конкурс.

Протокол подведения итогов отменили. Не исключено, если так пойдет и дальше, то реконструкция троллейбусной линии не закончится в ранее назначенный срок – до конца 2023 года.

- Новая дата и время окончания срока подачи заявок – 13 декабря 2021 года в 11:00. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 308,7 млн рублей, - говорится в документации.