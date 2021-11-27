Что произошло в ночь на 27 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге

Мужчину сбили на "зебре" на проспекте Культуры в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает в ночь с 26 на 27 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. По традиции, не обошлось без ДТП с каршерингом. В этот раз авария была массовая. На улице Орджоникидзе в Московском районе арендуемое авто влетело в две иномарки, стоявшие перед красным сигналом светофора, а после отскочило на тротуар, снеся урну и дорожный знак. В итоге каршеринг оказался на крыше. Только чудом машина не задела никого из прохожих.

Поздним вечером суд отправил в СИЗО бизнесмена Александра Ебралидзе по уголовному делу о растрате денег из «Констанс-Банка». Предприниматель вину отрицает и показание давать не хочет. Любопытно, что следователи обнаружили в его рабочем кабинете электронную переписку, исходя из которой становится понятно, что он мог знать о нескольких заказных убийствах.

На проспекте Культуры автомобиль сбил человека на пешеходном переходе, о чем сообщили очевидцы в соцсетях. К счастью, мужчина остался жив. На месте непродолжительное время была пробка.