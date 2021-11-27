Легкий мороз и солнце ждут Петербург 27 ноября

Сухо и морозно будет в Петербурге 27 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Хоть до конца осени осталось еще несколько дней, в Санкт-Петербурге уже наступила зима. В субботу, 27 ноября 2021 года, в Северной столице ожидается сухая, периодически солнечная погода с легких морозом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду окажет влияние северная периферия циклона, выходящего своим центром на Белоруссию. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, - рассказал синоптик.

В Северной столице будет без существенных осадков, а по югу Ленинградской области области пройдет небольшой снег.

Температура воздуха по городу ожидается минус 1-3 градуса, по области от нуля до пяти градусов мороза. Стоит отметить, что такие показатели являются ниже климатической нормы. Ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду.