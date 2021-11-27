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Общество27 ноября 2021 6:41

Синоптик предупредил о сильных снегопадах в Петербурге

К 1 декабря высота снежного покрова превысит уже 10 сантиметров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Снегопад накроет Петербург 28 ноября

Снегопад накроет Петербург 28 ноября

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург стремительно надвигается зима, даже не дождавшись ухода осени. По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, город накроет сильный снегопад, который будет заметать Северную столицу несколько дней.

- В воскресенье, 28 ноября 2021 года, циклон, выходящий с юга, принесёт в Северную столицу снегопады, которые продолжатся до начала декабря. По расчетам, к 1 декабря высота снежного покрова в Санкт-Петербурге может превысить 10 сантиметров, а по области местами окажется и выше 20 сантиметров, - рассказал синоптик.

Такая настоящая зимняя погода продержится в Петербурге минимум до конца первой декады месяца, температура воздуха окажется ниже климатической нормы, а в ночное время и вовсе опустится до 10-15 градусов мороза.