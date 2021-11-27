15-градусные морозы ждут Петербург в начале декабря

Сильные морозы ждут Петербург в начале зимы Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало зимы в Санкт-Петербурге ожидается очень снежным и холодным. По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, уже в первой декаде декабря 2021 года в городе температура воздуха будет опускаться до минус 15 градусов, правда только в ночное время. А также накроют снегопады.

- До конца первой декады декабря температурный фон в Петербурге будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы, в ночное время, в отдельные дни, ожидаются 10-15-градусные морозы, - рассказал синоптик.

С 28 ноября Петербург накроет снегопад, который продержится минимум несколько дней. Ожидается, что уже к 1 декабря высота снежного покрова превысит 10 сантиметров, а в Ленинградской области и выше 20 сантиметров.

В субботу в городе будет сухо, переменная облачность и в пределах минус 1-3 градусов.