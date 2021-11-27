Никольский двор с зимней горкой откроются в Петербурге 1 декабря

Никольский двор с горкой и каруселью откроется в Петербурге 1 декабря / Фото: Никольские ряды

Уже 1 декабря 2021 года Никольский двор Санкт-Петербурга снова откроется, чтобы подарить жителям и гостям города праздничное настроение. Центром притяжение, как и в прошлом году, станет большая горка, на которой можно кататься в любую погоду. Также во дворе появится венецианская карусель.

- Теперь Никольская горка стала шире, чтобы больше желающих могли кататься одновременно. Работает в любую погоду и оснащена надувными ватрушками, которые выдаются на площадке, - рассказали в Никольских рядах.

Также во дворе будет работать зимний маркет, где можно будет найти сувениры и новогодние подарки: авторские аксессуары и украшения ручной работы, детские книги и елочные игрушки, праздничные вкусности и многое другое.

Откроется пространство 1 декабря в 16 часов. После будет работать по будням с 14 до 21 часов, по выходным с 11 до 21 часов. С 20 декабря по 9 января с 11 до 20 часов, а после вплоть до 9 марта по будням с 14 до 20 часов и по выходным с 11 до 20 часов.