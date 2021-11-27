Более 130 человек задержали на Софийской овощебазе в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Правоохранители отправились на проверку на Софийскую овощебазу, для того, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства. В итоге в отделении полиции оказались более 130 человек. Об этом в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали 27 ноября 2021 года.

- В профилактическом рейде было задействовано более 170 полицейских. По результатам рейда в полицию было доставлено 47 граждан для административного разбирательства, - рассказали в полиции.

Все эти 47 человек получили административные протоколы о нарушении правил въезда и режима пребывания в России.

В полиции добавили, что такие проверки будут продолжены и в других районах Петербурга.