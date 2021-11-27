Более 1,8 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге на 27 ноября

В Петербурге продолжается рост заболеваний коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Четвертый день подряд в Санкт-Петербурге продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. Так, с 1 тысячи зараженных 23 ноября заболеваемость подскочила до 1,8 тысячи на 27 ноября 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб по COVID-19.

- За минувшие сутки в Северной столице наличие коронавируса подтвердилось еще у 1879 жителей города. На высоком уровне остается выздоровление - 3316 пациентов были выписаны, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге на 27 ноября / Фото: Яндекс

Также накануне от ковида умерли 70 человек. В общей сложности за время пандемии в Петербурге оказались заражены 780 916 горожан, из них выздоровели 721 407 и 26 001 пациентов скончались.

Напомним, что Смольный перенес срок введения QR-кодов для непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов и баров. Теперь сертификаты начнут проверят у посетителей с 27 декабря, а не 1 декабря, как говорилось раньше.