ЗакС Петербурга поздравил офицеров и матросов с Днем морской пехоты

Бельский поздравил офицеров и матросов Петербурга с Днем морской пехоты Фото: Олег ЗОЛОТО

27 ноября отмечается День морской пехоты. С профессиональным праздником офицеров, матросов, курсантов и нахимовцев поздравил глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, пожелав им здоровья, благополучия и успехов на службе Отечеству.

- Начало отечественной пехоте дал Петр Великий, издав указ в 1705 году. Тогда был создан полк морских солдат. Боевая летопись нашей страны полна страниц о подвигах морпехов, беспримерная стойкость и мужество которых в годы Великой Отечественной войны устрашали врага, - отметил Бельский.

Он добавил, что морские пехотинцы в любой момент готовы отправиться на берег врага или же отразить высадку десантников противника. Высокий профессионализм, физическая выносливость и уровень боевой готовности пехотинцев являются примером для многих военнослужащих.