МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Петербурге 28 ноября

Метель накроет Петербург 28 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая метель с сильным ветром ждет Санкт-Петербург уже 28 ноября 2021 года. Об этом горожан предупредили в управлении МЧС города. Спасатели отмечают, что на дорогах сложится очень сложная обстановка.

- 28 ноября в Санкт-Петербурге ожидается умеренный снег, местами метель. порывы ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в городе будет преобладать облачная погода. Температура воздуха в течение суток в районе минус 2-4 градусов.

В понедельник в Петербурге продолжит мести. Ветер сохранится с сильными порывами, а температура воздуха опустится еще ниже до минус 3-5 градусов.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, уже к 1 декабря высота снежного покрова в Петербурге превысит 10 сантиметров, а по области окажется выше 20 сантиметров.