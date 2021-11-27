Более 400 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Суточная госпитализация больных коронавирусом в Петербурге выросла Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень суточной госпитализации больных коронавирусом и пневмониями в Санкт-Петербурге продолжает расти. По данным городской администрации на 27 ноября 2021 года за минувшие сутки в больницах оказались еще более 400 человек, хотя день назад этот показатель был в районе 300 пациентов.

- Накануне в больницы Петербурга были госпитализированы 445 пациентов, выписаны были 399 человек, - рассказали в Смольном.

В Северной столице больных коронавирусом принимают в 18 больницах, где развернуто 8,1 тысяч коек, из которых заняты на данный момент 5,9 тысяч мест. Среди тяжелобольных 582 пациентов, они находятся в отделениях реанимации. Еще 298 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, во временном госпитале "Ленэкспо" находятся 146 пациентов, еще 352 человек - в пансионате "Заря".