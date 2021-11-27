Обновленный гимнастический комплекс откроется в декабре на Пискаревском проспекте в Петербурге / Фото: Смольный

В декабре 2021 года в Санкт-Петербурге снова откроется гимнастический комплекс, который расположен на Пискаревском проспекте, дом 23 А. Здание было построено еще в 1972 году доя подготовки спортсменов к Олимпиаде-80. Занятия в нем проходились до 2019 года, когда постройка была признана аварийной и в ней начался процесс обновления. В субботу, 27 декабря 2021 года, ход работ проверил губернатор Александр Беглов.

- Здесь тренировались и чемпионы мира, и призеры Олимпиады. До Нового года комплекс будет введён в эксплуатацию. Там будет елка для наших детишек, наших спортсменов, такая задача поставлена, - отметил градоначальник.

Во время капитального ремонта в здании были переложены инженерные сети, обновлены пожарная и охранная сигнализация, модернизирован фасад. Также там теперь появились классы по занятию аэробике и художественной гимнастике.