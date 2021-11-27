Главную новогодюю елку Петербурга установят на Дворцовой площади в начале декабря

Главная елка на Дворцовой площади появится 7 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В начале декабря Дворцовую площадь Санкт-Петербурга украсит главная новогодняя ель. Установят ее 7 декабря 2021 года, после чего начнут постепенно украшать. Об этом 27 ноября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

- По предварительным данным новогоднюю красавицу привезут на Дворцовую площадь уже 7 декабря. А к 20 декабря ель полностью украсят, - пояснили в администрации.

В этом году "хозяйкой" праздника станет ель, растущая в лесу неподалеку от Приозерска. Высотой елка около 30 метров, а ее размах веток порядка 12 метров. Точный возраст ее не известен, для этого нужно посчитать кольца на спиле. Но по прикидке специалистов, ей не менее 90 лет.

Украсят ее теми же игрушками, что были в прошлом году - в ретро стиле.