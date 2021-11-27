Шквальный ветер поднимется в Петербурге вечером 27 ноября

Сильный ветер поднимется в Петербурге вечером 27 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Сухая и слегка морозная погода в Санкт-Петербурге изменится, причем, уже к вечеру. МЧС Северной столицы предупредило о том, что 27 ноября 2021 года в городе поднимется шквальный ветер.

- 27 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление северо-восточного ветра до 15 метров в секунду, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сильный ветер продержится в области и в воскресенье, 28 ноября. При этом в городе пойдет снег и ожидается сильная метель.

В целом синоптики предупреждают, что зима в городе уже наступила. В Петербурге продолжит холодать, в первой декаде декабря в ночное время могут быть заморозки до минус 15 градусов. А к 1 декабря высота снега в городе превысит 10 сантиметров, за городом и того больше.