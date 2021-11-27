Хоккейные клубы Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью 16-летнего защитника МХК "Динамо" Валентина Родионова / Фото: СКА

Хоккейные клубы Санкт-Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью юного защитника московского клуба "Динамо". 16-летний Валентин Родионов скончался 27 ноября 2021 года в реанимации Морозовской детской больницы в столице. Об этом рассказали в СКА и "Динамо Санкт-Петербург".

- 21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами ЦСКА и "Динамо" игрок потерял сознание после того, как вернулся со смены на скамейку, - рассказали в хоккейных клубах.

Парню экстренно оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию. Молодой человек шесть дней провел в реанимации, где скончался.

- Хоккейный Клуб "Динамо Санкт-Петербург" выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина и клубу "Динамо". Это большая трагедия для всего динамовского хоккея, - отметили в клубе.

Также слова поддержки и соболезнования прозвучали со стороны СКА.