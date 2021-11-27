Дом на Большеохтинском проспекте в Петербурге досрочно включен в программу капитального ремонта / Фото: Смольный

Многострадальный дом на Большеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге досрочно включен в программу капитального ремонта. Такое распоряжение дал губернатор Александр Беглов во время объезда Красногвардейского района в субботу, 27 ноября 2021 года.

- В районах постройки 1960-70 годов дома были облицованы плиткой, которая осыпается, особенно с балконов. На объезде мы посмотрели один из этих домов, включили его в план 2022 года, - отметил градоначальник.

Старая плитка будет переложена. И она будет заменена на новую из более легких полимерных материалов.

Беглов подчеркнул, что будет отремонтирован не только фасад дома. Также пройдут работы на кровле. Кроме того, специалисты должны решить проблемы с горячим и холодным водоснабжением.