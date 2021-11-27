"Союзмультфильм" открыл выставку в Петербурге

«Союзмультфильм» открыл в Петербурге выставку, посвященную истории отечественной анимации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 27 ноября 2021 года открылась выставка "Союзмультфильма" от истории отечественной анимации. Площадкой для выставки стало пространство "Севкабель Порт". Она пройдет вплоть до 12 декабря.

- История анимации рассказана с помощью киноафиш с главными героями мультфильмов. Выставка, приуроченная к 85-летию "Союзмультфильма", будет включать в себя три раздела, - рассказали в "Севкабеле".

Первый - это история развития студии начиная с 1936 года. Второй включает в себя мультимедийную часть, где посетителям покажут фрагменты из легендарных мультфильмов и документальные зарисовки. Третий – печатные образы ярких анимационных киноплакатов.

Выставка будет открыта с понедельника по четверг с 12 до 21 часов, а с пятницы по воскресенье с 12 до 22 часов. Билет стоит 250 рублей, для льготников - 150 рублей. Для детей до семи лет и пенсионеров вход бесплатный.