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Звезды27 ноября 2021 15:46

"Союзмультфильм" открыл выставку в Петербурге

Экспозиция посвящена истории отечественной анимации
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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«Союзмультфильм» открыл в Петербурге выставку, посвященную истории отечественной анимации

«Союзмультфильм» открыл в Петербурге выставку, посвященную истории отечественной анимации

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 27 ноября 2021 года открылась выставка "Союзмультфильма" от истории отечественной анимации. Площадкой для выставки стало пространство "Севкабель Порт". Она пройдет вплоть до 12 декабря.

- История анимации рассказана с помощью киноафиш с главными героями мультфильмов. Выставка, приуроченная к 85-летию "Союзмультфильма", будет включать в себя три раздела, - рассказали в "Севкабеле".

Первый - это история развития студии начиная с 1936 года. Второй включает в себя мультимедийную часть, где посетителям покажут фрагменты из легендарных мультфильмов и документальные зарисовки. Третий – печатные образы ярких анимационных киноплакатов.

Выставка будет открыта с понедельника по четверг с 12 до 21 часов, а с пятницы по воскресенье с 12 до 22 часов. Билет стоит 250 рублей, для льготников - 150 рублей. Для детей до семи лет и пенсионеров вход бесплатный.