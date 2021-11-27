Беглов поздравил школу-интернат имени Грота с 140-летием со дня основания

Александр Беглов поздравил коллектив школы-интерната имени Грота со 140-летием ее основания / Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 27 ноября 2021 года поздравил школу-интернат имени Грота с 140-летием со дня основания. Это первое в России учебное заведение для слепых и слабовидящих детей. Об этом рассказали в Смольном.

Градоначальник отметил, что в последние годы правительство города уделяет внимание развитию учебного заведения. Так, в 2020 году там была открыта инклюзивная площадка "Сад ощущений".

- В этом году сделан ремонт, закуплено оборудование, пополнена библиотека. Очень интересно оборудована кухня, где ребят учат готовить, - сказал Беглов.

Градоначальнику провели экскурсию по мастерским, а также кухне, где повара готовят с помощью специальных приборов со звуковыми сигналами и вибрациями.

На данный момент в школе Грота работаю сильные педагоги. Четверо из них - кандидаты наук.